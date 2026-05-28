Российский тренер Александр Григорян высказался о шансах отечественных футболистов заиграть в европейских клубах.

«Батраков готов для игры в серьезных европейских клубах. Раньше я думал то же самое о Кисляке, но он показал себя уязвимым в концовке минувшего чемпионата России. Он как‑то дрогнул. Хотя это талантливый и ментально сильный парень, но ему, очевидно, нужен еще год или пара лет для подготовки к высшему уровню.

Обратите также внимание на преображение Кругового в ЦСКА. Он фантастически играет на нескольких позициях. У него феноменальная скорость при ювелирной точности передач, которой лично я от него не ожидал. Мне кажется, он как раз способен заиграть в очень серьезных европейских командах», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, что Алексей Батраков является футболистом «Локомотива», а вот Данил Круговой и Матвей Кисляк защищают цвета ЦСКА.

Ранее была информация, что в услугах Батракова и Кисляка заинтересован «ПСЖ».