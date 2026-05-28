Болельщики «Наполи» активно выступают против возможного назначения Массимилиано Аллегри на пост главного тренера команды.

Как сообщает TuttoNapoli, в соцсетях клуба развернулась масштабная дискуссия после появления слухов о кандидатуре бывшего наставника «Милана». Под публикациями официального аккаунта неаполитанцев пользователи оставили десятки тысяч негативных комментариев, связанных с потенциальным приходом специалиста. Кроме того, фанаты начали создавать петиции с требованием отказаться от приглашения Аллегри.

Недовольство болельщиков связано как с прошлой работой тренера в «Ювентусе» и «Милане», так и с опасениями по поводу игрового стиля команды при новом наставнике.

Напомним, после завершения сезона «Наполи» покинул Антонио Конте, под руководством которого клуб ранее завоевал чемпионский титул. Что касается Аллегри, то 25 мая он был отправлен в отставку из «Милана» после пятого места в Серии А и непопадания команды в Лигу чемпионов.