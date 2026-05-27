Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор высказался о своем будущем в клубе.

«Я не тороплюсь продлевать контракт. Поэтому до 2027 года нам предстоит многое обсудить с "Реалом", и "Реалу" тоже есть что обсудить с нами. Президент доверяет мне, я доверяю ему. Мне остается только ждать и наслаждаться каждым днем, каждым мгновением в лучшем клубе мира. Я хочу остаться здесь на всю жизнь, но пока не спешу продлевать контракт», — цитирует Винисиуса Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне 25‑летний Винисиус 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 22 голами.

Напомним, что «Реал» по итогам сезона остался без титулов.