Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался об итогах сезона для «Краснодара».

«Я бы его все равно оценил положительно. Был хороший уровень игры, за исключением двух матчей. Это игра с "Динамо" в чемпионате, и… Да Суперфинал Кубка тоже хорошим был на самом деле. Но Кордоба был не в лучшем состоянии. Он уже до игры имел микротравму. Наверное, это все‑таки сказалось, потому что им больше одного не удалось забить.

Но все равно хороший сезон. Команда собирает полный стадион болельщиков — значит, команда интересует зрителей. Они хорошо играют. Наверное, так сложились обстоятельства, что команда потерпела эти два поражения. Потому что по игре они никому не уступили — ни в чемпионате, ни в Кубке», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Напомним, что «Краснодар» финишировал на второй строчке в РПЛ и проиграл в финале Кубка России «Спартаку» в серии пенальти.