Сергей Макаров, полузащитник «Ротора», продолжит свою карьеру в «Челябинске», как сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист перешел в новую команду в статусе свободного агента после окончания сезона. Контракт с «Ротором» завершился, и Макаров подписал соглашение с «Челябинском» на два года. В прошлом сезоне Первой лиги Макаров сыграл 34 матча, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.

В сезоне 2025/26 «Челябинск» занял десятое место в Первой лиге, набрав 44 очка. «Ротор», набрав 56 очков, стал четвертым и уступил «Акрону» в стыковых матчах за право выйти в РПЛ со счетом 0:2 в основное время и 1:0 в дополнительное.