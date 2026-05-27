Бывший главный тренер «Фламенго» Филипе Луис рассматривается на пост главного тренера «Байера», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 40-летний бразильский специалист является основным кандидатом на замену датчанину Касперу Юльманну. Переговоры между сторонами уже начались.

Однако у «Байера» есть и другие потенциальные претенденты на эту должность. Ожидается, что клуб официально объявит об уходе Юльманна после согласования условий с его преемником. В сезоне 2025/26 «Байер» занял шестое место в Бундеслиге с 59 очками.

Филипе Луис руководил «Фламенго» с сентября 2024 года по март 2026 года. Под его руководством команда завоевала чемпионат Бразилии, Кубок и Суперкубок страны, а также стала чемпионом штата Рио-де-Жанейро и обладателем Кубка Либертадорес.