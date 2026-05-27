Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Египтом.

Валерий Карпин

«Всё знаем об уровне Египта.  Всё, что возможно и в доступе.  Посмотрели много матчей.  Они используют схему и с двумя, и с тремя центральными.  Два опорных практически всегда есть.  Это самый сильный соперник за последние годы.  Они готовятся к ЧМ.  Это для нас большой плюс.  Посмотреть на наших игроков на фоне Египта, который поедет на ЧМ», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Матч Египет — Россия состоится в Каире завтра, 28 мая.  Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.