Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от товарищеского матча с Египтом.

«Всё знаем об уровне Египта. Всё, что возможно и в доступе. Посмотрели много матчей. Они используют схему и с двумя, и с тремя центральными. Два опорных практически всегда есть. Это самый сильный соперник за последние годы. Они готовятся к ЧМ. Это для нас большой плюс. Посмотреть на наших игроков на фоне Египта, который поедет на ЧМ», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Матч Египет — Россия состоится в Каире завтра, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.