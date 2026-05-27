Защитник Ашраф Хакими и нападающий Усман Дембеле, представляющие «ПСЖ», вернутся в строй к финалу Лиги чемпионов, сообщает L'Equipe.

Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая в Будапеште. В решающем матче турнира встретятся «ПСЖ» и «Арсенал».

Ашраф Хакими, которому 27 лет, полностью оправился от травмы правого бедра, полученной в первом полуфинале с «Баварией». Он готов выйти на поле с первых минут против «Арсенала».

29-летний Усман Дембеле, у которого были проблемы с икроножной мышцей, надеется полностью восстановиться к субботнему матчу.