Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Египта.

«Египет едет на чемпионат мира, им тоже хочется сыграть с нормальной командой.  Интересно будет посмотреть на наших ребят на уровне сборной, которая вышла на такой турнир.  Чего нашим футболистам бояться против Салаха?  Надо, наоборот, играть.  Мы же хотели, чтобы у сборной был хороший соперник.

Наоборот, будет интрига и интерес сыграть против такого соперника.  Если выиграем у Египта, будем говорить, что могли бы претендовать на чемпионат мира.  Не выиграем — скажем: Не должны претендовать», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Матч Египет — Россия состоится в Каире завтра, 28 мая.  Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.