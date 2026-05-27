Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча сборных России и Египта.

«Египет едет на чемпионат мира, им тоже хочется сыграть с нормальной командой. Интересно будет посмотреть на наших ребят на уровне сборной, которая вышла на такой турнир. Чего нашим футболистам бояться против Салаха? Надо, наоборот, играть. Мы же хотели, чтобы у сборной был хороший соперник.

Наоборот, будет интрига и интерес сыграть против такого соперника. Если выиграем у Египта, будем говорить, что могли бы претендовать на чемпионат мира. Не выиграем — скажем: Не должны претендовать», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

Матч Египет — Россия состоится в Каире завтра, 28 мая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск.