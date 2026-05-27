Агент нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман высказался о будущем форварда после ухода из «Акрона».

«По поводу возвращения Дзюбы в "Спартак" — не готов комментировать. Всё в работе, новости появятся — узнаете.

Влияние отставки Тедеева на решение Артёма не оставаться в "Акроне"? Здесь всё в комплексе. Тренер и работа с ним — важная часть для любого футболиста. У Артёма сложились отличные рабочие отношения с Тедеевым, и отставка внесла свой вклад в уход Дзюбы. Но главное — уходить на пике. Артём дал клубу всё, что мог, и клуб дал всё ему. Расстались спокойно, красиво, по обоюдному согласию, без претензий. Отставка — один из кирпичиков этого решения, но не решающий.

Артём не раз выражал сожаление об уходе Тедеева — и публично, и в частных разговорах. На мой субъективный взгляд, это решение не дало нового импульса. Но клуб решил так — значит, так решил. Задачу выполнили. Тедеев найдёт работу в ближайшее время: он хороший, перспективный тренер. А с Артёмом посмотрим — появятся конкретные варианты, тогда и определимся», — приводит слова Гольдмана «Советский Спорт».

Напомним, что 37-летний Дзюба выступал за «Акрон» на протяжении двух сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба. Сейчас же он является свободным агентом.