Жозе Моуринью, который в ближайшее время может возглавить «Реал», заинтересован в приглашении защитника «Интера» Алессандро Бастони.

Алессандро Бастони globallookpress.com

По информации инсайдера Мигеля Серрано, португальский специалист уже обсудил с 27-летним итальянцем условия возможного перехода в мадридский клуб. Отмечается, что игрок дал предварительное согласие на трансфер в летнее окно.

Ранее сообщалось, что Бастони входит в список интересов «Барселоны», однако теперь фаворитом в борьбе за защитника называют «Реал».

В текущем сезоне Серии А Бастони провёл 28 матчей за «Интер», забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.