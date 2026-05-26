Новым кандидатом на усиление центра обороны мадридского «Реала» стал Рубен Диаш из «Манчестер Сити», информирует издание El Nacional.
Инициатором приглашения 26‑летнего португальца является его соотечественник Жозе Моуринью, близкий к тому, чтобы возглавить королевский клуб.
Сам Рубен Диаш не против сменить обстановку после ухода Пепа Гвардиолы и готов рассмотреть предложение со стороны «Реала».
Сейчас защитника оценивают в 60 млн евро. В этом сезоне он сыграл в АПЛ 26 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.