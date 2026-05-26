Экс-наставник ЦСКА Фабио Челестини близок к назначению главным тренером испанского «Хетафе».

По информации Marca, со швейцарским специалистом уже достигнута принципиальная договорённость. Он возглавит команду в случае, если нынешний наставник Хосе Бордалас не продлит контракт с клубом.

Отмечается, что в ближайшее время у Бордаласа запланирована встреча с президентом «Хетафе», на которой будет обсуждаться его будущее.

В минувшем сезоне Ла Лиги мадридский клуб занял седьмое место и квалифицировался в Лигу конференций.

Челестини ранее уже был связан с «Хетафе» как игрок — он выступал за клуб пять лет и провёл 150 матчей во всех турнирах.