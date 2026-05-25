В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А « Торино » и « Ювентус » сыграли вничью 2:2.

Открыли счет в этой игре гости усилиями Душана Влаховича на 24-й минуте. На 54-й он же удвоил преимущество «Ювентуса».

На 60-й минуте Чезаре Казадеи отквитал один мяч «Торино», а на 84-й минуте Че Адамс восстановил статус-кво.

Результат матча Торино Турин 2:2 Ювентус Турин 0:1 Душан Влахович 24' 0:2 Душан Влахович 54' 1:2 Чезаре Казадей 60' 2:2 Че Адамс 84' Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс, Маркус Педерсен ( Маттео Прати 69' ), Рафаэль Обрадор ( Алию Н'Джи 63' ), Эмирхан Ильхан ( Нильс Нкунку 63' ), Гвидас Гинейтис ( Чезаре Казадей 46' ), Никола Влашич, Дуван Сапата ( Че Адамс 58' ), Джованни Симеоне Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо ( Эмиль Хольм 63' ), Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Жереми Бога ( Эдон Жегрова 78' ), Хефрен Тюрам ( Фабио Миретти 70' ), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Душан Влахович ( Джонатан Дэвид 62' ), Шику Консейсау ( Теун Коопмейнерс 70' ) Жёлтые карточки: Энсо Эбосс 88' — Пьер Калюлю 64', Эдон Жегрова 88'

Статистика матча 5 Удары в створ 4 3 Удары мимо 8 43 Владение мячом 57 6 Угловые удары 6 9 Фолы 10

«Ювентус» набрал 69 очков и финишировал на шестой строчке в турнирной таблице, «Торино» (45) — 12-й.