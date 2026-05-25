В матче последнего, 38-го тура итальянской Серии А « Торино » и « Ювентус » сыграли вничью 2:2.
Открыли счет в этой игре гости усилиями Душана Влаховича на 24-й минуте. На 54-й он же удвоил преимущество «Ювентуса».
На 60-й минуте Чезаре Казадеи отквитал один мяч «Торино», а на 84-й минуте Че Адамс восстановил статус-кво.
Результат матча
ТориноТурин2:2ЮвентусТурин
0:1 Душан Влахович 24' 0:2 Душан Влахович 54' 1:2 Чезаре Казадей 60' 2:2 Че Адамс 84'
Торино: Альберто Палеари, Сауль Коко, Ардиан Исмайли, Энсо Эбосс, Маркус Педерсен (Маттео Прати 69'), Рафаэль Обрадор (Алию Н'Джи 63'), Эмирхан Ильхан (Нильс Нкунку 63'), Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей 46'), Никола Влашич, Дуван Сапата (Че Адамс 58'), Джованни Симеоне
Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо (Эмиль Хольм 63'), Ллойд Келли, Федерико Гатти, Пьер Калюлю, Жереми Бога (Эдон Жегрова 78'), Хефрен Тюрам (Фабио Миретти 70'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Душан Влахович (Джонатан Дэвид 62'), Шику Консейсау (Теун Коопмейнерс 70')
Жёлтые карточки: Энсо Эбосс 88' — Пьер Калюлю 64', Эдон Жегрова 88'
«Ювентус» набрал 69 очков и финишировал на шестой строчке в турнирной таблице, «Торино» (45) — 12-й.