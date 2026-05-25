Вратарь «Спартака» Илья Помазун отметил, что не считает себя талисманом клуба из‑за побед в важных сериях пенальти в Кубке России.

24 мая спартаковцы завоевали трофей, взяв верх над «Краснодаром». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а в серии 11-метровых сильнее оказались подопечные Хуана Карседо.

«Не сказал бы, что я талисман, потому что вся команда работала потрясающе. Были сложные игры, но мы вместе справились и победили», — сказал Помазун «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне РПЛ красно-белые заняли четвертое место.