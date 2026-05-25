Сборную Демократической Республики Конго допустят до чемпионата мира 2026 года, несмотря на вспышку вируса Эболы, как сообщила Конголезская федерация футбола (FECOFA).
«По итогам встречи FECOFA и ФИФА пришли к выводу, что игроки и тренерский штаб соблюдали санитарные меры, введенные американскими властями, делегации рекомендовано готовиться к предстоящему чемпионату мира», — говорится в заявлении FECOFA.
Сборная ДР Конго ранее отменила тренировочные сборы в Киншасе из-за распространения вируса Эболы в стране. Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по вопросам чемпионата мира Эндрю Джулиани предложил команде отправиться на карантин в Бельгию, где команда обычно проводит тренировки и запланировала товарищеские матчи.