Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Ариса» Александра Кокорина в его команду.

«Я знаю его хорошо. Обязательно созвонимся с ним и обсудим. Но его переход, пока, это еще не факт. Допускаю ли я его трансфер? В футболе ничего невозможного нет», — сказал Газизов «СЭ».

20 мая «Арис» официально сообщил, что форвард покинет клуб по завершении сезона 2025/26. В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом.