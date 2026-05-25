Эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, за кого он будет болеть в финале Лиги чемпионов.

Александр Бубнов
Александр Бубнов globallookpress.com

30 мая трофей разыграют «Арсенал» и «ПСЖ».  Игра состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Венгрии.

«Я за "ПСЖ".  Потому что, во-первых, я говорил, что из пары "Бавария" — "ПСЖ" по уровню игры выиграет тот, кто выйдет в финал.  Потом на меня очень сильное впечатление этот поединок произвёл.  Там полно звёзд.  И в той, и в другой команде.  Ну и расшифровка показала феноменальные показатели.  В первую очередь "Баварии".

Поэтому, на мой взгляд, "ПСЖ" — фаворит.  Но, опять же, это всего одна игра», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент.  Шоу».