Эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, за кого он будет болеть в финале Лиги чемпионов.

30 мая трофей разыграют «Арсенал» и «ПСЖ». Игра состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Венгрии.

«Я за "ПСЖ". Потому что, во-первых, я говорил, что из пары "Бавария" — "ПСЖ" по уровню игры выиграет тот, кто выйдет в финал. Потом на меня очень сильное впечатление этот поединок произвёл. Там полно звёзд. И в той, и в другой команде. Ну и расшифровка показала феноменальные показатели. В первую очередь "Баварии".

Поэтому, на мой взгляд, "ПСЖ" — фаворит. Но, опять же, это всего одна игра», — сказал Бубнов на YouTube-канале «Коммент. Шоу».