Форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес намерен перебраться в ряды «Барселоны», сообщает издание Marca.

26‑летний аргентинец отклонил последнее предложение «матрасников» с зарплатой 10 млн евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком клуба, так как мечтает играть в составе каталонского клуба.

Сумма сделки по трансферу Альвареса может составить 150 млн евро. В минувшем сезоне нападающий сыграл за «матрасников» 49 матчей, забил 20 голов и сделал 9 ассистов. Его контракт с клубом до 2030 года.