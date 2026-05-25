Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвёл итоги поражения своей команды в заключительном, 38-м туре Серии А от «Кальяри» (1:2).

По словам специалиста, изменить исход встречи уже невозможно, и результат матча остаётся фактом. Аллегри отметил, что ключевую роль сыграли ошибки в обороне, особенно в момент первого пропущенного гола.

«Мне не за что упрекнуть своих ребят, они сделали абсолютно всё возможное, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Мы играли слишком пассивно, такого раньше не случалось. Мы так и не смогли переломить ход встречи», — сказал Аллегри Football Italia.

Напомним, «Милан» в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.