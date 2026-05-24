Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о победе команды над «Краснодаром» (1:1, 4:3 по пенальти) в Суперфинале Кубка России.

«Всех болельщиков с победой. Все силы отдали на поле. Мне во многом помогло доверие тренера, если он доверяет, любой футболист может раскрыться.

Атмосфера? Вообще фантастика. Одна из лучших атмосфер, которую я видел вживую.

Помазун и на тренировках лучше Максименко в серии пенальти? Да. Мы в субботу били пенальти, он потащил все три моих удара. Хотя, может быть, я просто бить не умею», — цитирует Зобнина «Матч ТВ».

Таким образом, «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России.