24 мая «Ливерпуль» принимает «Брентфорд» в заключительном матче сезона АПЛ.

Для нападающего Мохамеда Салаха этот матч станет последним за мерсисайдский клуб. Египтянин, который покинет команду по окончании сезона, вышел в стартовом составе на эту игру.

Сегодняшний матч стал для Салаха 300-м в стартовом составе в рамках АПЛ. Из них 294 он провел за «Ливерпуль», а оставшиеся 6 — за «Челси».

По данным Squawka, Мохамед Салах стал вторым африканским игроком, достигшим такого результата. Первым был Коло Туре, который выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» и провел 304 матча в стартовом составе АПЛ.