Руководство «ПСЖ» проявляет интерес к голкиперу «Ромы» Миле Свилару. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Парижский клуб рассматривает 26-летнего сербского вратаря в качестве возможной замены Матвею Сафонову на позиции основного голкипера. При этом сам Свилар, как отмечается, пока не настроен на смену команды.

Контракт сербского футболиста с «Ромой» действует до июня 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро. До переезда в Италию вратарь выступал за португальскую «Бенфику».

В нынешнем сезоне Серии А Свилар провел за «Рому» 37 матчей и в 17 из них сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.