«Парма» одержала победу над «Сассуоло» в домашнем матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А со счетом 1:0.
Единственный гол в игре был забит полузащитником Матео Пеллегрино на 80-й минуте.
Результат матча
ПармаПарма1:0СассуолоСассуоло
1:0 Матео Пельегрино 80'
Парма: Эдоардо Корви, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти (Абдулайе Ндиайе 61'), Эмануэле Валери (Франко Карбони 76'), Мандела Кейта (Оливер Сёренсен 72'), Ханс Николусси Кавилья, Кристиан Ордоньес, Даниэль Миколаевскии? (Alessandro Cardinali 46'), Матео Пельегрино, Mariano Troilo, Sascha Britschgi (Понтус Алмквист 73')
Сассуоло: Стефано Турати (Кристиан Вольпато 83'), Улиссес Гарсия, Джей Идзес, Лука Липани (Джоэле Закки 83'), Кристиан Торстведт, Арман Лорьенте (M'Bala Nzola 66'), Андреа Пинамонти, Доменико Берарди, Исмаэль Коне (Неманья Матич 65'), Tommaso Macchioni, Woyo Coulibaly
Жёлтые карточки: Sascha Britschgi 7', Лаутаро Валенти 30' — Кристиан Торстведт 18', Tommaso Macchioni 21'
После этого матча «Парма» набрала 45 очков и заняла 12-е место в турнирной таблице. «Сассуоло», имея в своём активе 49 очков, финишировал на 11-й строчке.