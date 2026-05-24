Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Хоть матч и будет проходить не на стадионе "Спартака", все равно болельщиков "красно‑белых" будет намного больше. Понятно, что квота распределена одинаково за воротами, но остальные болельщики, наверное, будут за "Спартак". Это будет преимущество.

То, что касается состава, по наполнению, я думаю, что в принципе никакой большой разницы нет, но по уровню футболистов "Краснодар" немного превосходит москвичей. Но это финал, это борьба мотивации, кто как преодолеет это волнение», — сказал Корнаухов «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится сегодня, 24-го мая в 18:00 мск.