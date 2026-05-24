Эсекьель Барко, ключевой игрок «Спартака», включен в состав на Суперфинал Кубка России против «Краснодара».

Ранее Барко пропустил игру последнего тура РПЛ с махачкалинским «Динамо», завершившимся вничью 0:0. После матча главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо объяснил, что футболист не мог полноценно тренироваться из-за травмы, поэтому было решено его поберечь. Накануне появилась информация, что Барко может не выйти на поле в матче с «Краснодаром» из-за повреждения.

Игра «Спартак» — «Краснодар» состоится в «Лужниках» и начнется в 18:00 по московскому времени.