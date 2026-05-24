Лондонский «Арсенал» намерен сохранить свой статус чемпиона английской Премьер-лиги и укрепить атаку, подписав контракт с известным нападающим, как сообщает издание The Touchline.

Клуб высоко оценивает работу главного тренера Микеля Артеты в организации обороны, но считает, что команде необходимо усилить атакующие действия. Руководство убеждено, что с усилением в нападении «Арсенал» сможет доминировать в английском футболе на протяжении многих лет, особенно в условиях, когда Хосеп Гвардиола покинул пост главного тренера «Манчестер Сити».

После досрочного завоевания чемпионства с 82 очками в 37 матчах, клуб стремится к дальнейшему укреплению своих позиций.