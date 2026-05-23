Главный тренер «Атлетико», Диего Симеоне, выразил понимание причин, по которым Хосеп Гвардиола решил покинуть «Манчестер Сити».

«Я не выиграл столько трофеев, сколько он, но вещи, которые он рассказывал, показались мне очень близкими. Гвардиола очень хорошо все объяснил: необходимость быть на виду у публики каждые три дня, соревноваться, общаться с игроками, управлять командой — все это порождает эффект снежного кома, который никогда не прекращается», — приводит Mundo Deportivo слова Симеоне.

22 мая «Манчестер Сити» объявил, что 55-летний специалист завершит свою работу на посту главного тренера после окончания сезона 2025/26. В воскресенье команда сыграет свой последний матч в сезоне против «Астон Виллы» в 38-м туре АПЛ. Это будет последняя игра Гвардиолы в роли наставника «горожан».

Испанец взял на себя руководство «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его управлением команда завоевала 20 трофеев, среди которых кубок Лиги чемпионов и шесть титулов Премьер-лиги.