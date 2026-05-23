Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход защитника Кевина Андраде из «Балтики» в «Зенит».

Кевин Андраде
Кевин Андраде globallookpress.com

«На мой взгляд, Андраде — это один из лучших центральных защитников нашей лиги.  И мне он очень нравился в тех матчах, которые он проводил за "Балтику".  Это хороший игрок и удачное приобретение для "Зенита".  Лимит?  Наверное, они всё это учитывают, и просто так приглашать иностранца не будут.  Если они его берут, значит, у них есть какие-то мысли, возможно, кто-то покинет команду», — цитирует Семина «Советский спорт».

Контракт петербуржцев с 26-летним футболистом рассчитан до окончания сезона 2030/2031.