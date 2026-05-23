В субботу, 23 мая, «ПСЖ» провел двусторонний тренировочный матч в рамках подготовки к решающему матчу Лиги чемпионов против «Арсенала».

Перед началом игры все игроки поприветствовали друг друга рукопожатием, однако российский вратарь Матвей Сафонов и украинский защитник Илья Забарный, которые оказались в разных командах, не обратили внимания друг на друга. Этот момент попал в социальные сети.

Финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.