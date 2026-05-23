ЦСКА проявил интерес к подписанию 18-летнего нападающего Райана Роберто, выступающего за «Фламенго». Однако бразильский клуб отклонил предложение московского клуба. Об этом информирует Globo.

Как сообщает источник, помимо ЦСКА, на подписание Роберто претендовали «Шахтер» и «Лилль». Но все эти клубы получили отказ. Представители молодого футболиста ведут переговоры с другими европейскими командами. «Фламенго», в свою очередь, предложил Роберто продлить контракт, но тот не согласился.

Райан Роберто играет за молодежную команду «Фламенго» до 20 лет с января 2023 года. Ранее он выступал за команду до 17 лет.