Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал уход защитника Давида Алабы по завершении сезона. «Реал» официально подтвердил на своем сайте 22 мая, что 33-летний футболист покинет клуб после истечения контракта.

«Брат мой, это непростой момент — закрывать эту главу вместе с тобой. Ты невероятный игрок и еще лучше как человек. Раньше ты был моим соперником, а теперь стал одним из моих лучших партнёров здесь, и сейчас я могу сказать, что ты — друг, которого мне подарил футбол. Желаю тебе всего наилучшего и всегда буду поддерживать во всём, что ты делаешь», — написал Мбаппе в социальных сетях.

Австрийский футболист защищает цвета «сливочных» с лета 2021 года. За это время Алаба провел 131 матч во всех турнирах, забив пять голов и отдав девять результативных передач. В составе «Реала» он дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА по два раза, а также дважды брал Суперкубок Испании и Кубок страны.