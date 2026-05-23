Португальский нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс стал лучшим футболистом сезона в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В нынешнем сезоне Феликс провел 33 матча в саудовской Про-Лиге, забил 20 голов и сделал 10 голевых передач.

Стоит отметить, что его партнер по команде Криштиану Роналду забил 28 голов и сделал 2 ассиста за 30 встреч в чемпионате Саудовской Аравии.

По итогам нынешнего сезона «Аль-Наср» стал чемпионом страны, набрав 86 баллов и опередив «Аль-Хиляль» на 2 пункта.