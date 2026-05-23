Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в ответной переходной встрече за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

«Уже сказал ранее: все свободны, всем спасибо. А вообще, хочу выразить огромную благодарность болельщикам. Они 12‑й номер, всегда с нами до конца. Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам. Физически было сложно, но за счет правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду. И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым. В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества. Поздравляю его», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Махачкалинцы выиграли противостояние с общим счетом 3:0 и остались в РПЛ на следующий сезон. «Урал» останется в Первой лиге еще как минимум на сезон.