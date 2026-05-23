Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал победу своей команды над «Уралом» (2:0) в ответной переходной встрече за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Вадим Евсеев

«Уже сказал ранее: все свободны, всем спасибо.  А вообще, хочу выразить огромную благодарность болельщикам.  Они 12‑й номер, всегда с нами до конца.  Хочу сказать спасибо игрокам, что подошли профессионально к стыкам.  Физически было сложно, но за счет правильной игры и работы нам удалось переиграть хорошую команду.  И отдельно хочу разделить победу с Биджиевым.  В тех условиях, в которых он работал, сложно проявить качества.  Поздравляю его», — цитирует Евсеева «Матч ТВ».

Махачкалинцы выиграли противостояние с общим счетом 3:0 и остались в РПЛ на следующий сезон.  «Урал» останется в Первой лиге еще как минимум на сезон.