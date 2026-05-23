«Акрон» на своем поле уступил «Ротору» в ответном переходном матче со счетом 0:1.
Единственный гол в матче забил Глеб Шильников на 49-й минуте встречи.
Результат матча
АкронТольятти0:1РоторВолгоград
Акрон: Беншимол, Terekhovsky, Rocha, Escoval, Bokoev, Fernandez, Bistrovic, Djurasovic, Loncar, Pestryakov, Dzyuba
Ротор: Chagrov, Bardybakhin, Pokidyshev, Kleshchenko, Shilnikov, Kaynov, Simonyan, Makarov, Troshechkin, Aliev, Eldarushev
Благодаря победе в первой игре «Акрон» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон. «Ротор» останется в Первой лиге.