«Акрон» на своем поле уступил «Ротору» в ответном переходном матче со счетом 0:1.

ФК «Акрон»
Единственный гол в матче забил Глеб Шильников на 49-й минуте встречи.

Результат матча

АкронТольяттиАкрон0:1РоторРоторВолгоград
Акрон:  Беншимол,  Terekhovsky,  Rocha,  Escoval,  Bokoev,  Fernandez,  Bistrovic,  Djurasovic,  Loncar,  Pestryakov,  Dzyuba
Ротор:  Chagrov,  Bardybakhin,  Pokidyshev,  Kleshchenko,  Shilnikov,  Kaynov,  Simonyan,  Makarov,  Troshechkin,  Aliev,  Eldarushev

Благодаря победе в первой игре «Акрон» выиграл противостояние с общим счетом 2:1 и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.  «Ротор» останется в Первой лиге.