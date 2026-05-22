Главный тренер сборной Англии Томас Тухель оценил шансы своей команды на победу в чемпионате мира-2026.

«Честно говоря, мечтать не запрещено. Я могу позволить себе помечтать об этом немного в течение дня — а потом быстро возвращаюсь к реальности и разбиваю цель на этапы. С самого первого сбора мы были настроены однозначно: давайте постараемся выиграть. Если энергия и самоотдача на должном уровне, если есть командный дух — болельщики это увидят. В то же время мы четко понимали: нужно играть с азартом. Цель ясна, но важно разбивать путь на этапы: сначала — сбор, затем — групповой этап», — цитирует Тухеля The Telegraph.

На турнире англичане сыграют в группе L, где их соперниками по квартету будут сборные Хорватии, Ганы и Панамы.

Англичане на предыдущем чемпионате мира дошли до 1/4 финала турнира, где уступили французам.