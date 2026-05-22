Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику команды со стороны « ПСЖ ».

«Батракову пора принять новый вызов. Этим надо воспользоваться, если будет финансовое положение, которое всех устроит. Сам игрок замотивирован перейти в большой клуб. Но сможет ли он заиграть и выдержать конкуренцию в том же "ПСЖ"? Батраков сейчас на пике. Нет смысла ещё чего-то ждать. У нас был пример с Головиным, когда клуб всё сделал правильно и для себя, и для игрока», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Батраков в текущем сезоне провел 36 встреч во всех турнирах, где отметился 17 голами и 11 результативными передачами. 20-летнего полузащитника связывают с возможным переходом «ПСЖ», где играет еще один россиянин Матвей Сафонов.