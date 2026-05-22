«Ланс» одержал победу над «Ниццей» (3:1) в финале Кубка Франции.

В составе «Ланса» голы записали на свой счет Флорьян Товен на 25-й минуте, Одсонн Эдуар на 42-й минуте и Абдалла Сима на 78-й минуте.

Единственный гол у «Ниццы» забил Джибриль Кулибали на 45+3-й минуте.

Результат матча

Ланс Ланс 3:1 Ницца Ницца

1:0 Флорьян Товен 25' 2:0 Одсонн Эдуард 42' 2:1 Джибриль Кулибали 45+3' 3:1 Абдалла Сима 78'

Ланс: Робин Риссер, Киллиан Антонио, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен ( Флорьян Сотока 77' ), Аллан Сент-Максимен ( Уэсли Саид 64' ), Одсонн Эдуард ( Абдалла Сима 65' ), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид

Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар ( Том Луше 79' ), Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Данте ( Kevin Carlos 79' ), Антуан Менди, Хишем Будауи, Элье Ваи, Софьян Диоп ( Али Абди 67' ), Мохамед-Али Чо ( Морган Сансон 67' ), Джибриль Кулибали ( Kail Boudache 67' )

Жёлтые карточки: Сауд Абдул Хамид 36' — Kojo Peprah Oppong 86', Морган Сансон 90+2'