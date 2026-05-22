«Ланс» одержал победу над «Ниццей» (3:1) в финале Кубка Франции.

В составе «Ланса» голы записали на свой счет Флорьян Товен на 25-й минуте, Одсонн Эдуар на 42-й минуте и Абдалла Сима на 78-й минуте.

Единственный гол у «Ниццы» забил Джибриль Кулибали на 45+3-й минуте.

Результат матча

1:0 Флорьян Товен 25' 2:0 Одсонн Эдуард 42' 2:1 Джибриль Кулибали 45+3' 3:1 Абдалла Сима 78'
Ланс:  Робин Риссер,  Киллиан Антонио,  Маланг Сарр,  Матьё Юдоль,  Мамаду Сангаре,  Адриен Томассон,  Флорьян Товен (Флорьян Сотока 77'),  Аллан Сент-Максимен (Уэсли Саид 64'),  Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 65'),  Ismaelo Ganiou,  Сауд Абдул Хамид
Ницца:  Максим Дюпе,  Мельвен Бар (Том Луше 79'),  Жонатан Клосс,  Kojo Peprah Oppong,  Данте (Kevin Carlos 79'),  Антуан Менди,  Хишем Будауи,  Элье Ваи,  Софьян Диоп (Али Абди 67'),  Мохамед-Али Чо (Морган Сансон 67'),  Джибриль Кулибали (Kail Boudache 67')
Жёлтые карточки:  Сауд Абдул Хамид 36'  —  Kojo Peprah Oppong 86',  Морган Сансон 90+2'

По итогам этого противостояния «Ланс» стал обладателем Кубка Франции, а «Ницца» завершила свое участие в турнире на стадии финала.