«Ланс» одержал победу над «Ниццей» (3:1) в финале Кубка Франции.
В составе «Ланса» голы записали на свой счет Флорьян Товен на 25-й минуте, Одсонн Эдуар на 42-й минуте и Абдалла Сима на 78-й минуте.
Единственный гол у «Ниццы» забил Джибриль Кулибали на 45+3-й минуте.
ЛансЛанс3:1НиццаНицца
1:0 Флорьян Товен 25' 2:0 Одсонн Эдуард 42' 2:1 Джибриль Кулибали 45+3' 3:1 Абдалла Сима 78'
Ланс: Робин Риссер, Киллиан Антонио, Маланг Сарр, Матьё Юдоль, Мамаду Сангаре, Адриен Томассон, Флорьян Товен (Флорьян Сотока 77'), Аллан Сент-Максимен (Уэсли Саид 64'), Одсонн Эдуард (Абдалла Сима 65'), Ismaelo Ganiou, Сауд Абдул Хамид
Ницца: Максим Дюпе, Мельвен Бар (Том Луше 79'), Жонатан Клосс, Kojo Peprah Oppong, Данте (Kevin Carlos 79'), Антуан Менди, Хишем Будауи, Элье Ваи, Софьян Диоп (Али Абди 67'), Мохамед-Али Чо (Морган Сансон 67'), Джибриль Кулибали (Kail Boudache 67')
Жёлтые карточки: Сауд Абдул Хамид 36' — Kojo Peprah Oppong 86', Морган Сансон 90+2'
По итогам этого противостояния «Ланс» стал обладателем Кубка Франции, а «Ницца» завершила свое участие в турнире на стадии финала.