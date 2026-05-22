Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа оценил игру защитника команды Дани Карвахаля, который покинет стан мадридцев по окончании сезона.

«Он — символ того, каким должен быть игрок мадридского "Реала". Тот факт, что он является воспитанником клуба и заложил первый камень в основание Real Madrid Sports City, делает его поистине особенным и уникальным игроком — источником гордости для всех мадридистов. Завтра станет для всех нас совершенно особенным днем: мы сможем воздать ему должное и подарить те овации, которых он, безусловно, заслуживает.

Завтра он выйдет в стартовом составе, и я уверен: когда его будут менять и чествовать в конце матча, весь стадион встанет со своих мест. У Дани останутся прекрасные воспоминания об этом дне и о той любви, которую проявят к нему болельщики. Я убежден: оглядываясь назад, он будет испытывать огромную гордость за все, что сделал для "Реала" на протяжении стольких лет. Нам, мадридистам, невероятно повезло, что мы имели возможность наслаждаться игрой Дани Карвахаля», — цитирует Арбелоа клубная пресс-служба.

Карвахаль является воспитанником академии «Реала». За основную команду он провёл 450 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 65 результативных передач.

В составе мадридского клуба защитник шесть раз выигрывал Лигу чемпионов, четырежды становился чемпионом Испании, а также завоёвывал Кубок страны и другие трофеи.