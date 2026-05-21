Бельгийский полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс поделился эмоциями после победы команды в финале Лиги Европы над «Фрайбургом».

Футболист отметил, что бирмингемский клуб провёл выдающийся матч и выложился на максимум в решающей игре турнира. По его словам, завершить сезон таким образом было особенно приятно.

«Спасибо всем игрокам и тренерскому штабу. Нужно продолжать работать и сохранять веру в свои силы», — сказал Тилеманс.

Напомним, в финале Лиги Европы «Астон Вилла» под руководством Унаи Эмери уверенно обыграла «Фрайбург» со счётом 3:0 и завоевала трофей. Тилеманс в этой встрече отметился забитым мячом.