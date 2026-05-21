«Бавария» рассматривает возможность подписания защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунза. Об этом сообщает журналист Майк Киган на своей странице в соц. сети.
Стало известно, что мюнхенский клуб может подписать Стоунза на правах свободного агента.
Действующее соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета этого года. Ранее сообщалось, что Стоунз покинет клуб после окончания сезона.
В услугах игрока обороны также заинтересованы несколько клубов английской Премьер-лиги.
В нынешнем сезоне Стоунз провел за «Манчестер Сити» 8 матчей в рамках чемпионата Англии и не отметился результативными действиями.