Руководство «Барселоны» продолжает работу над сохранением нападающего Маркуса Рашфорда, который в нынешнем сезоне выступает за каталонский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Diario Sport, сине-гранатовые рассматривают вариант продления аренды 28-летнего англичанина ещё на один сезон с обязательным выкупом летом 2027 года.

Отмечается, что подобный формат сделки может устроить «МЮ», поскольку английский клуб получит гарантии полноценного трансфера футболиста в будущем.

По данным источника, сам Рашфорд также положительно относится к такому сценарию, а его представители уже ведут переговоры с «Барселоной» по условиям личного контракта.

В сезоне-2025/26 форвард провёл 48 матчей за каталонскую команду во всех турнирах, записав на свой счёт 14 голов и 14 результативных передач.