Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о своем уходе из английской команды.

Бернарду Силва globallookpress.com

«Это сочетание факторов, как в плане трофеев, так и в плане того, чего я лично здесь добился — этого никогда не бывает достаточно, но я чувствую, что мы многого добились, наше поколение.

Пришло время для этих молодых ребят получить свой момент, и для меня лично это возможность быть немного ближе к своей семье.

Прошло довольно много времени, 12 лет, с тех пор, как я был вдали от них, довольно далеко, и я хочу быть немного ближе к ним.

Кроме того, я хочу новых вызовов, хотя я люблю футбольный клуб и любил те девять лет, что провел здесь, я чувствую, что сейчас подходящий момент для меня…» — цитирует Силву Sky Sports.

Напомним, что 31-летний Силва принял решение покинуть «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона. Полузащитник станет свободным агентом и сможет бесплатно перейти в другую команду.