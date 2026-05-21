На официальном сайте «Балтики» появилось расписание сборов команды для подготовки к новому сезону.

Выход из отпуска запланирован на 15 июня. Команда в этот день соберётся в Светлогорске, где будет тренироваться до 23 июня, а дальше запланирован перелёт в Москву для прохождения медицинского обследования.

В российской столице у команды Андрея Талалаева запланированы две игры 26 июня, но соперник пока не называется.

27 июня «Балтика» отправится в Спарту (Турция), где пробудет до 11 июля и сыграет несколько товарищеских игр.

Последний этап подготовки пройдёт в Сочи (13–27 июля).