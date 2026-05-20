Швейцарская сборная определила состав участников чемпионата мира 2026 года, который состоится летом в США, Канаде и Мексике.
Полный список игроков был обнародован Швейцарской футбольной ассоциацией. Главный тренер сборной Мурат Якин вызвал в команду 26 футболистов.
Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026:
Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд«), Марвин Келлер (»Янг Бойз«), Ивон Мвого (»Лорьян«);
Защитники: Мануэль Аканджи (»Интер«), Нико Эльведи (»Боруссия« Менхенгладбах), Миро Мухайм (»Гамбург«), Рикардо Родригес (»Бетис«), Сильван Видмер (»Майнц«), Лука Хакес (»Штутгарт«), Ауреле Аменда (»Айнтрахт«), Эрай Джемерт (»Валенсия«);
Полузащитники: Ардон Яшари (»Милан«), Денис Закария (»Монако«), Гранит Джака (»Сандерленд«), Йоан Манзамби (»Фрайбург«), Джибриль Соу (»Севилья«), Мишель Эбишер (»Пиза«), Ремо Фройлер (»Болонья«), Кристиан Фасснахт (»Янг Бойз«), Фабиан Ридер (»Аугсбург«), Ноа Окафор (»Лидс«), Рубен Варгас (»Севилья«), Дан Ндойе (»Ноттингем Форест«);
Нападающие: Седрик Иттен (»Фортуна«), Бреэль Эмболо (»Ренн«), Зеки Амдуни (»Бернли«).
Сборная Швейцарии завоевала право участвовать в финальном этапе чемпионата мира, заняв первое место в своей отборочной группе, в которую входили команды Косова, Словении и Швеции. На групповом этапе чемпионата мира — 2026 швейцарцам предстоит соперничать с командами Катара, Боснии и Герцеговины, а также Канады.