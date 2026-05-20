Стали известны детали разговора между главным тренером сборной Бразилии Карло Анчелотти и нападающим «Сантоса» Неймаром перед включением футболиста в заявку на чемпионат мира-2026.

Как сообщает Globo, итальянский специалист сразу дал понять 34-летнему форварду, что на предстоящем мундиале он не будет капитаном национальной команды.

На прошлой неделе Анчелотти вместе с директором сборной Родриго Каэтано провёл видеозвонок с Неймаром, во время которого игроку подробно объяснили его будущую роль в команде после почти трёхлетнего отсутствия в сборной.

По информации источника, тренер сообщил футболисту, что у него уже есть предполагаемый стартовый состав, в котором Неймар изначально не рассматривается как игрок основы. Кроме того, Анчелотти рассказал о новых правилах поведения внутри команды и некоторых ограничениях по сравнению с предыдущими годами.

В частности, Неймару рекомендовали сократить активность в социальных сетях и сосредоточиться на подготовке к турниру.

Сообщается, что футболист спокойно воспринял слова тренера, выслушал все условия с улыбкой и пообещал сделать всё возможное, чтобы помочь сборной Бразилии на чемпионате мира.