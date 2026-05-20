Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал результаты команды в текущем сезоне.

«Прошедший сезон для "Динамо" оценю как неудовлетворительный. Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? И это всё при том, что была проведена масштабная трансферная кампания, были куплены футболисты за немалые деньги. Мы видим, что команда обладает хорошим набором квалифицированных футболистов, но как итог — седьмое место в чемпионате», — цитирует Кобелева «Матч ТВ».

«Динамо» в чемпионате страны заняло седьмое место, набрав 45 очков. В Кубке России бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ, где уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 по пен.).