Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобер высказался о решении клуба оставить на посту главного тренера команды Сергея Булатова.

«За работой любого тренера стоит результат. "Крылья Советов" под руководством Булатова смогли добиться того, что обезопасили себя от зоны стыковых матчей. Поэтому на фоне этого продолжение сотрудничества с Булатовым выглядит заслуженно.

В следующем сезоне хотелось бы увидеть от команды больше стабильности и понимания по обойме футболистов. Насколько я знаю, у многих игроков есть предложения, и тренерскому штабу нужно как можно скорее определиться, кто остается, на кого они рассчитывают. Когда эта стабильность наступит, можно будет говорить о том, на что команда рассчитывает», — приводит слова Бобера «Матч ТВ».

Самарцы под руководством Булатова, сменившего на должности главного тренера команды Магомеда Адиева, заняли 11-е место в РПЛ с 32 очками.