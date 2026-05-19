Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об игре защитника команды Игоря Дивеева.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Дивеев — это игрок высокого класса, и мы об этом знали и на это рассчитывали. Поэтому он, естественно, с первого дня, находясь в команде, занял место в основном составе. По своей игре и по тому, как он выглядит на футбольном поле, его приглашение не вызывает ни у кого никаких сомнений. Но, естественно, конкуренция порождает качество, поэтому я думаю, что рядом с такими конкурентами любой игрок растёт. Все центральные защитники, которые у нас выходят на поле, стараются соответствовать уровню "Зенита". Когда к футболистам нет вопросов от тренерского штаба — это, естественно, хорошо, и от этого выигрывает только команда», — цитирует Тимощука «Советский спорт».

Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА в зимнее трансферное окно. В составе сине-бело-голубых игрок стал чемпионом России.