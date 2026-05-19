Бывший генеральный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался об игре нападающего «Зенита» Джона Дурана.

«Дуран — это не провал селекции "Зенита", это приглашение, намного хуже, чем провал. Непонятная вообще ситуация за такую сумму. За эти деньги нельзя так провалиться! Когда ты берешь топа, и у него не пошло — это уже команде нужно разбираться внутри. Игрок, выступая за клуб, ничего не показал», — цитирует Шикунова «Советский спорт».

Колумбиец перешел в клуб из Санкт-Петербурга в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Аль-Насра». В девяти встречах за «Зенит» форвард отметился двумя забитыми мячами.